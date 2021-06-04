Во время пребывания президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области 4 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения. Об этом сообщило ИА АКИpress со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.

«Сам президент был в другой машине и не пострадал», — уточнило кыргызское издание Kloop.

По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля был в нетрезвом состоянии.

В результате данного ДТП пострадали три человека. Погиб сотрудник девятой службы Государственного комитета национальной безопасности.