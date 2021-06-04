Популярная платежная система Apelsin известна своей традицией презентовать клиентам подарки и бонусы. Теперь пользователи, прошедшие впервые регистрацию в приложении с номера от Ucell, получают приятный welcome-бонус — 1 Гб интернета. Так Apelsin благодарит абонентов Ucell за выбор приложения и приветствует их.





Этот подарочный гигабайт можно подарить родным, друзьям и близким. Ведь каждый welcome-бонус можно подключить на любой активный prepaid-номер абонента сотового оператора Ucell.

Срок действия подарочного интернет-пакета — 7 дней с момента активации.

Но не только абонентам Ucell доступны подарки от приложения. Пополняя баланс телефона через приложение Apelsin, все пользователи получают бонусные «апельсинки». В обмен на каждую тысячу сумов пополняемого баланса можно получить один оранжевый бонус. Накопив нужное количество «апельсинок», можно обменять их на интернет-пакеты своего сотового оператора.





«Apelsin очень любит дарить подарки. Мы давно вынашивали идею с полезными бонусами для новых пользователей. И первая наша ласточка — это welcome-бонусы, которые мы запустили совместно с мобильным оператором Ucell. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — буквально на днях мы порадуем абонентов UZTELECOM, которые также получат подарок при первой регистрации», — сказал заместитель председателя правления «Капиталбанка» и управляющий филиалом «Цифровой» Сергей Гимадиев.





Банк не обошел вниманием и действующих клиентов приложения Apelsin. Пользователи сотовых операторов Ucell, UZTELECOM и Mobiuz получат бонусные «апельсинки», которые будут начислены за оплату. А абоненты мобильного оператора Beeline при пополнении баланса телефона через приложение тоже получают бонусные баллы, которые начисляются в мобильное приложение Beepul.





Оставаться всегда на связи в условиях высокого темпа жизни необходимо, чтобы удобно пользоваться платежными приложениями в любом месте и в любое время. Apelsin заботится об этом, ценя каждого пользователя.

Скачать удобное платежное приложение Apelsin, которое станет персональным финансовым помощником, можно по ссылке. Платежная система не только значительно упростит жизнь, но и поделится приятными подарками и оранжевым солнечным настроением.

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