Инвестируя в недвижимость, а особенно в коммерческую, каждый предприниматель думает в первую очередь о рентабельности объекта. На нее влияет локация проекта, внешний вид, инфраструктура, проходимость и сроки сдачи. Также на решение о покупке влияет заинтересованность потенциальных арендаторов в самом проекте.

Alfraganus — это масштабная торговая площадь с исключительной концепцией, которая, по предварительным подсчетам, будет привлекать до 840 тысяч посетителей в месяц. В шаговой доступности расположено множество многоквартирных домов и строящихся жилых комплексов. Расположение объекта в пяти минутах от центра города делает его еще более привлекательным для арендаторов и увеличивает арендную ставку.





Первая фаза строительства из 262 одно- и двухэтажных помещений площадью от 32 до 3244 кв.м будет сдана в эксплуатацию уже в марте 2022 года — менее чем через год. Это означает, что при покупке коммерческих помещений с гарантированными арендаторами вложения начнут окупаться всего через 10 месяцев.

В офисе продаж консультанты расскажут о скидках и условиях рассрочки, а также сделают предложение, от которого будет трудно отказаться.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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