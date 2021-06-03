С 1 июня 2021 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая сокращение бюрократии, поддержку молодёжного бизнеса и послабления для дисциплинированных предпринимателей, эксперимент с ипотекой. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Загранпаспорт, регистрация брака, медосмотр для ЗАГСа — по экстерриториальному принципу

С 1 июня регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС), медицинское обследование лиц, вступающих в брак, и оформление биометрического паспорта для выезда за границу проводится по экстерриториальному принципу независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан.

Юридическим лицам — предпринимателям при оплате сборов и государственных пошлин, установленных за пользование госуслугами, разрешается проводить оплату в наличной форме через своих представителей и другие изменения.

Отмена ряда документов и сведений

С 1 июня также отменяется истребование государственными органами, хозобъединениями, хокимиятами, госорганизациями и учреждениями от населения и предпринимателей 17 видов документов и сведений, в том числе нахождение или отсутствие на учете в психоневрологическом диспансере, в наркологическом диспансере, наличие или отсутствие судимости, площадь жилого помещения, наличие или отсутствие налоговой задолженности и других.

Изменение системы выдачи ID-карты

С 1 июня будет внедряется система выдачи идентификационных ID-карт лицам, достигшим 16 лет, одновременно с постановкой их на учёт в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщиков, а также в накопительной пенсионной системе.

Упрощённый порядок назначения пенсий и пособий

При назначении пенсий и пособий устанавливается порядок, в соответствии с которым:

при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, когда не велась электронная база данных о заработной плате и трудовом стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей о трудовом стаже лица без истребования подтверждающих документов;

отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям и пособиям за период трёх и более лет;

работающим гражданам предоставляется право осуществлять на добровольной основе ежемесячную уплату из собственных доходов социального налога для получения в будущем пенсионного обеспечения их неработающими супругами;

пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме оформляются гражданами в процессе открытия банковских пластиковых карт в филиалах коммерческих банков или в электронной форме посредством мобильных приложений без обращения в соответствующее отделение внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов;

отменяется обязательство лиц, получающих пенсии в безналичной форме, посещать каждые шесть месяцев Пенсионный фонд, а также ответственных работников — проводить с выездом на места мониторинг с определением утраты гражданами права на пенсию на основе электронных сведений, предоставляемых соответствующими министерствами и ведомствами.

Поддержка молодёжного предпринимательства

С июня 30% годовых расходов по аренде, выплачиваемых молодыми предпринимателями, включенными в «молодёжную тетрадь» и арендовавшими здания и сооружения для начала своей предпринимательской деятельности, но не превышающих 25-кратного размера базовой расчетной величины, компенсируются за счёт фондов.

Студенты из «молодёжной» тетради будут получать субсидию при прохождении практики на предприятиях и в компаниях, а лица из «молодёжной» тетради и воспитанники Домов милосердия — компенсацию за курсы вождения и месячную военную службу.

При обучении иностранным языкам и общеобразовательным предметам в частных образовательных учреждениях лица из «молодёжной» тетради смогут рассчитывать на частичную компенсацию расходов.

Земли и уплата налогов в рассрочку

Разрешается выделение инвесторам через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке E-IJRO AUKSION низкоплодородных, неиспользуемых сельскохозяйственных земель в близлежащих к инфраструктуре местах, в том числе примыкающих к дорогам республиканского значения, по перечню, утвержденному в установленном порядке, для строительства объектов промышленности и обслуживания на основе проекта.

Дисциплинированным предпринимателям, своевременно уплачивающим налоги в течение трех лет, предоставляется право уплачивать 50% налогов в рассрочку.

Эксперимент с ипотекой

В качестве эксперимента в Ташкенте с 1 июня внедряется порядок, согласно которому за счёт местного бюджета в течение шести месяцев будет покрываться 50% стоимости аренды жилья, но не более чем 2,5 базовой расчётной величины (612,5 тысяч сумов).

С этой же даты упрощается порядок выдачи субсидий, то есть будет запрещено требование документов, которые можно получить через Единый реестр социальный защиты, а сроки выплаты сократят с 10 до 7 дней.

Деньги за шаги

Платформа «Здоровый образ жизни», с помощью которой граждане смогут заработать за ходьбу, запускается полноценно (с 10 мая действовала в тестовом режиме).

Так, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3000 сумов. При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов.

Скорость интернета — без приставки «до»

C 1 июня скорость интернета будет указываться без приставки «до». Такое предписание государственная инспекция «Узкомназорат» выдала операторам и провайдерам.

В предписании регулятора отмечается, что компании должны указывать в описании тарифных планов более конкретную информацию о скорости интернета вместо приставки «до…» («…гача»).

Бесплатные витамины детям

Обеспечиваются бесплатно:

микронутриентными порошками — дети в возрасте 6−23 месяцев для обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

витамином А — дети от 6 месяцев до 5 лет;

специальными препаратами для профилактики гельминтоза — дети 2−10 лет.

Новый этап маркировки

С июня стартует новый этап маркировки, который охватит лекарства и медицинские изделия, а также воду и прохладительные напитки.