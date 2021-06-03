В период с 24 по 29 мая в Ташкенте было зафиксировано превышение предельно допустимой среднесуточной концентрации пыли в атмосферном воздухе в 2,7 раза. Об этом со ссылкой на данные мониторинга состояния загрязнения воздуха на 13 стационарных постах сообщил Узгидромет.

По диоксиду азота превышение составило 1,3 раза, фтористому водороду — 2 раза. По другим загрязняющим веществам превышений санитарных норм не наблюдалось.

2 июня песчаная буря наблюдалась в Кошрабатском районе Самаркандской области. Согласно данным метеостанции «Кошрабат», около 15:18 начался сильный ветер с северо-запада, достигший скорости 20 м/с. Буря прекратилась примерно в 16:20.

Для Узбекистана, как и для всей территории Центральной Азии, пыльные бури — явление довольно частое, отмечают в Узгидромете. В регионе такие процессы в основном развиваются весной и в самом начале лета. Чаще всего они возникают в засушливых регионах — в пустынных и полупустынных зонах.

В мае на территории Узбекистана отмечалось несколько случаев пыльных бурь. В Ташкенте вечером 29 мая наблюдалась пыльная буря, вызванная сильным шквалистым ветром.

«Ташкент не является засушливым регионом, но бурное строительство, ведущееся в последние годы у нас в Узбекистане и в городе Ташкенте, способствует образованию большого количества песка и пыли, которые поднимаются в воздух даже при не очень сильном ветре», — говорится в сообщении.