Радио «Озодлик» 3 июня сообщило, что в первый день визита президента Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область один из автомобилей кортежа сбил 57-летнюю Рано Поёнову, привлечённую к работам по благоустройству центра Термеза.

По данным издания со ссылкой на очевидцев и источник, когда женщины-дворники подметали обочину дороги, появилась колонна автомобилей из 20−25 автомобилей.

«Сказали, что эти автомобили едут встретить президента. Сотрудник ГАИ, ехавший впереди колонны, крикнул женщинам-дворникам: „Отойдите от обочины!“. Все женщины вскочили и отошли за бордюр. Позади колонны на большой скорости ехал автомобиль с номером хокимията, который и сбил одну из женщин-дворников», — говорится в материале.

Издание написало, что женщину сбил водитель автомобиля Captiva, когда она переходила дорогу с собранным мусором через пешеходный переход.

Пресс-служба ГУБДД сообщила, что ДТП произошло 1 июня примерно в 7:30. Водитель Captiva сбил Рано Поёнову, когда она переходила дорогу на велосипеде по пешеходному переходу рядом с центром «Баркамол авлод» на улице Амира Темура в Термезе.

Женщина была госпитализирована в реанимацию Термезского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Следственный отдел УКД ОВД Термеза проводит изучение по факту происшествия.

«В ходе расследования выяснилось, что машина не имела отношения к кортежу, организованному во время визита президента в Сурхандарьинскую область, и что кортеж не двигался на пересечении улиц Амира Темура и Баркамол авлод», — говорится в сообщении.

Рано Поёнова доставлена в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 1 июня в 7:56, сообщили «Газете.uz» в медучреждении. Она госпитализирована с диагнозом «повреждение головного мозга тяжелой степени тяжести, внутренняя гематома мозга, перелом височной кости».

Сейчас женщина находится в коме, подключена к аппарату искусственного дыхания. Врач оценил её состояние как «крайне тяжёлое». По его словам, произошло кровоизлияние в таламус (зрительные бугры — парный орган, который находится между передним и средним отделами головного мозга и по бокам III желудочка). Это область, где невозможно провести операцию, сказал он.