Если нравится красиво и ярко одеваться и хочется найти стильную одежду по доступным ценам, то непременно стоит заглянуть в Pimkie.
Посетив магазин, можно приятно удивиться разнообразию представленных моделей. Однако, стоит поторопиться ухватить свой размер.
В ассортименте бренда можно найти различные трикотажные и льняные блузы и топы, платья и сарафаны, шорты и юбки, джинсы современного кроя, обувь, а также широкий выбор аксессуаров.
Цены с учетом скидки -80% приятно удивят покупателей. В Pimkie можно приобрести:
- топы от 16900 сумов;
- футболки от 32900 сумов;
- купальники, шорты, комбинезоны и джинсы от 52900 сумов;
- платья от 59900 сумов;
- босоножки от 65900 сумов.
Данное предложение распространяется на все товары, но ограниченно по времени. Не стоит упускать возможность приобрести одежду от французского бренда по невероятно низким ценам.
На данный момент в магазине можно найти модели таких известных брендов как Guess, Etam, Morgan и Jennyfer, на которые также действует скидка 80%.
Подробнее о бренде можно узнать по ссылке.
Адрес: ул. Караташ, 5А, ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж.
Телефон: (+998) 71−205−05−04.
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