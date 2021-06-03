Если нравится красиво и ярко одеваться и хочется найти стильную одежду по доступным ценам, то непременно стоит заглянуть в Pimkie.





Посетив магазин, можно приятно удивиться разнообразию представленных моделей. Однако, стоит поторопиться ухватить свой размер.





В ассортименте бренда можно найти различные трикотажные и льняные блузы и топы, платья и сарафаны, шорты и юбки, джинсы современного кроя, обувь, а также широкий выбор аксессуаров.





Цены с учетом скидки -80% приятно удивят покупателей. В Pimkie можно приобрести:

топы от 16900 сумов;

футболки от 32900 сумов;

купальники, шорты, комбинезоны и джинсы от 52900 сумов;

платья от 59900 сумов;

босоножки от 65900 сумов.





Данное предложение распространяется на все товары, но ограниченно по времени. Не стоит упускать возможность приобрести одежду от французского бренда по невероятно низким ценам.

На данный момент в магазине можно найти модели таких известных брендов как Guess, Etam, Morgan и Jennyfer, на которые также действует скидка 80%.





Подробнее о бренде можно узнать по ссылке.

Адрес: ул. Караташ, 5А, ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж.

Телефон: (+998) 71−205−05−04.

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