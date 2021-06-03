До 2025 года в Узбекистане количество государственных предприятий будет сокращено на 75%. Об этом на международном форуме 27 мая сообщил директор Агентства по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) Акмалхон Ортиков.

В своём выступлении глава АУГА отметил, что в настоящее время «практически каждый государственный орган или орган местной власти является учредителем государственного предприятия».

Ортиков заявил, что в Узбекистане имеется 2541 госпредприятие, почти половина из которого (1210) функционирует в форме унитарного предприятия.

«Подавляющее большинство предприятий с госучастием является неэффективным. Это ещё раз подтверждает то, что государство не является хорошим менеджером», — сказал директор и добавил, что присутствие государства в экономике по-прежнему остается высоким и составляет около 50%. Здесь же он указал, что в Южной Корее этот показатель составляет 22%, в Германии — 18%, в США — 11% и в Японии — 5%.

Акмалхон Ортиков упомянул утверждённую в конце марта Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021−2025 годы. Помимо основных задач, перечисленных в документе, директор АУГА также назвал отмену практики предоставления эксклюзивных льгот, преференций, а также госгарантий для финансирования инвестиционных проектов госпредприятий.

Он добавил, что к 2025 году доля независимых членов в исполнительных советах госпредприятий будет доведена до 30%. Кандидатов на должности в исполнительные органы также будут отбирать на конкурсной основе со сроком до трёх лет.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги, реализованы частному сектору. Была отменена практика реализации гособъектов по «нулевой» выкупной стоимости.

В феврале президент утвердил перечень из 18 предприятий, чьи государственные доли выставят на торги с апреля текущего года. Среди них — Ферганский НПЗ, «Кварц», «Трест-12», Кокандский механический завод и другие.