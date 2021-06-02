В Джизакской и Навоийской областях устраняются последствия сильного ветра с порывами 18−23 м/с, который повредил крыши жилых зданий и транспортные средства, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, в Джизаке ветер сорвал 300 кв. м. кровельного покрытия многоэтажного дома. В результате их падения были повреждены автомобили Lacetti и Cobalt.

От природного явления также пострадало несколько многоэтажных жилых домов в махаллях «Юлчилар», «Дустлик» и «Айтим» в Учкудукском районе Навоийской области. Среди населения пострадавших нет.

Для ликвидации последствий были задействованы две единицы специальной техники и 16 спасателей. В настоящее время на местах продолжаются восстановительные мероприятия, добавили в пресс-службе министерства.