Поисковой отряд UzAlert начал сотрудничать с сервисом Yandex Go, сообщили «Газете.uz» представители агрегатора.

Водители регулярно получают в своём приложении сообщения о пропавших людях, которых волонтёры ищут в Ташкенте. Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.

«Мы постоянно организуем поиски пропавших: часто это пожилые, иногда дети. Водители такси ездят по городу и видят много людей. И если у них перед глазами будут фотографии тех, кто потерялся, шансы на успех в поисках повысятся. Рады, что теперь есть такая возможность», — рассказала представитель UzAlert Алина Валиева.

В каждом сообщении о пропавшем человеке есть кнопка «Ориентировка». Нажав на неё, можно увидеть фотографию, особые приметы, примерное место, где человека видели в последний раз, а также номер для связи с поисковой группой.

«Перед стартом сотрудничества с UzAlert мы сделали опрос в водительском приложении: спросили, готовы ли водители получать сообщения о пропавших поблизости людях. Многие согласились. После этого мы прислали им приглашение участвовать в проекте и первые ориентировки по Ташкенту», — сообщили в Yandex Go.

UzAlert — единственная в Узбекистане группа волонтёров, которая помогает с поиском без вести пропавших людей. К отряду за помощью может обратиться любой человек. Датой создания отряда считают 10 декабря 2020 года. Сегодня в сообществе уже более 5000 человек.