Прокуратура Мирзо-Улугбекского района Ташкента возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц компаний Lyubaya Biznes Xorosha, Plati-leti, S 707, My Shop Business, My Shopping, White Ravens, City Mall, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данным представителя ведомства, дела возбуждены по статьям 179 (лжепредпринимательство), 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей) и189 (нарушение правил торговли и оказания услуг) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Другие детали не раскрываются, чтобы «предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию», заявили в пресс-службе.

Например, по данным ЕГРПО, компания Lyubaya Biznes Xorosha (отсылка к цитате хокима Ташкента «любая бизнес хороша») зарегистрирована в августе 2019 года. Основным видом деятельности указана оптовая торговля прочими бытовыми электротоварами.