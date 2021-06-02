Польская журналистка Агнешка Пикулицка прокомментировала решение Министерства иностранных дел Узбекистана не продлевать ей аккредитацию в стране в качестве корреспондента Al Jazeera.

«Неудивительно, что сегодня МИД Узбекистана отказался продлить мою аккредитацию. Они заявляют, что я унижала честь и достоинство граждан, разжигала межнациональную и религиозную вражду и вмешивалась во внутренние дела страны. Кроме того, они заявляют, что эти действия противоречат ряду законов, в том числе „О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью“», — написала журналистка в Twitter.

Она отметила, что ситуация происходит «на фоне сексуальных домогательств и давления с целью написания положительных историй, с которыми я столкнулась в МИДе в прошлом году», а также «двухмесячной кампании ненависти в социальных сетях со стороны правительственных ботов и радикалов, давления служб безопасности и репрессий против моих друзей».

«Люди, которые работали и следили за мной последние три года, знают, что это попытка заставить меня замолчать и знак того, что в стране мало что изменилось. Они также знают, что это не помешает мне говорить о несправедливости и нарушениях прав человека в Узбекистане», — заявила Агнешка Пикулицка.

Она добавила, что отказ в продлении аккредитации «мало что значит» для неё как журналиста, и что «МИД не помог ей провести ни одного интервью с официальными лицами, хотя это их обязанность».

Журналистка поблагодарила всех за поддержку в последние месяцы и добавила, что «всем правозащитным группам и организациям, поддерживающим свободу слова, ясно, что отказ [продлить аккредитацию] означает лишь, что Узбекистан не привержен переменам».

МИД Узбекистана ранее объявил, что решил не продлевать аккредитацию журналистки Агнешки Пикулицки «в связи с имевшими место случаями нарушения законодательства Республики Узбекистан» с её стороны.

В апреле МВД Узбекистана обвинило Агнешку Пикулицку в необъективном освещении событий вокруг блогера Миразиза Базарова и дискредитации правоохранительных органов.

Агнешка Пикулицка получила аккредитацию в качестве корреспондента Al Jazeera в Узбекистане в начале феврале. Перед этим журналистка заявила о домогательстве со стороны сотрудника МИДа и давлении при попытке аккредитоваться. Позже МИД принёс ей извинения.