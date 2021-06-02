Ташкентский ботанический сад с 1 июня объявлен «безопасной зоной» для посетителей, сообщила дирекция сада.
На территории сада теперь запрещено движение на велосипедах, самокатах и скутерах.
Решение принято для удобства маленьких детей, пожилых людей и других посетителей, отметили в дирекции.
Добрый комментатор
От этого сад стал “безопасным“!?!?! Эко парк тоже безопасный!? Там шикарные вело-дорожки и запрет на катание на велосипедах либо роликах. Наверно в этом есть логика, просто мне она не доступна.
Ilkham Khudaybergenov
Правильное решение!!! Уверен что многие поддержат решение дирекции!!!