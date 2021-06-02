В Объединённых Арабских Эмиратах 21−31 мая прошел чемпионат Азии по боксу. Боксёры сборной Узбекистана завоевали в общей сложности 18 медалей (10 — мужчины, 8 — женщины) и стали вторыми в общекомандном зачёте.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, среди мужчин в финал вышли сразу семь узбекских спортсменов. В решающих поединках золотые медали завоевали Нодиржон Мирзахмедов (-49 кг), Шахобиддин Зоиров (-52 кг), Бобоусмон Батуров (-69 кг), Саиджамшид Жафаров (-75 кг), Дилшодбек Рузметов (-81 кг) и Баходир Жалолов (+91 кг).





Единственное «серебро» в копилку сборной принёс Миразизбек Мирзахалилов (-56 кг). Бронзовые медали завоевали Абдумалик Халаков (-60 кг), Элнур Абдураимов (-64 кг) и Санжар Турсунов (-91 кг).

В женских соревнованиях золотой медали удостоилась Ситора Турдибекова (-57 кг). «Серебро» завоевали Гуласал Султоналиева (-48 кг), Ситора Шогдарова (-54 кг), Навбахор Хамидова (-69 кг), Мавлуда Мавлонова (-75 кг) и Сохиба Рузметова (-81 кг). Третьи места заняли Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) и Мохира Абдуллаева (+81 кг).

Первое место чемпионата в общекомандном зачете заняли спортсмены из Казахстана с 8 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми медалями. На третьем месте — Монголия с 3 золотыми и 5 бронзовыми медалями.





В среду президент Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание узбекским боксёрам, которые вернутся в Ташкент 2 июня.

В своём поздравлении глава государства заявил, что результаты сборной на первенстве Азии «стали настоящим подарком к 30-летию независимости Узбекистана». Президент также выделил достижения женской сборной и отметил, что «это только начало».

Шавкат Мирзиёев отдельно подчеркнул, что в успехе боксёров огромную роль сыграл кропотливый труд тренерского штаба и сотрудников федерации, и пожелал удачи спортсменам на предстоящих Олимпийских играх в Токио.