На улицах Ташкента во вторник образовались длинные пробки. ГУВД столицы сообщило, что это произошло из-за большого количества посетителей мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, и открывшегося накануне парка Magic City.
Было временно ограничено движение автомобилей по следующим улицам:
- улица Сеульская — от улицы Фурката до улицы Бунёдкор;
- улица Фурката — от улицы Ислама Каримова до улицы Шаршара;
- улица Бабура — от улицы Шаршара до улицы Урикзор.
ГУВД Ташкента рекомендовало водителям использовать объездные пути, чтобы избежать заторов на этих участках.
«При посещении Magic City и других развлекательных объектов оставляйте свои автомобили на расстоянии, не мешающем движению других транспортных средств, и посещайте развлекательные объекты пешком», — попросили в управлении.
Фото: соцсети.
Во вторник распространились сообщения о том, что 1 июня в Magic City (бывший Национальный парк) будет салют. ГУВД Ташкента опровергло эту информацию. Салют был там в честь открытия 31 мая.
«Яндекс» оценил загруженность улиц Ташкента на 9 баллов из 10 (7−10 баллов — серьёзные пробки).
Вахид Сабиров
Все это бред. Бездействие ГАИ на лицо. Стоят для вида. Ничего не предпринимают. На перекрестке возле Интерпола светофор не работает. Хаос.
Вот здесь должно действовать президентское указание о лишении зряплаты и премий.
Неужели власти не могли согласовать заранее эти мероприятия. Как положено перекрыть дороги, сохдать автобусные сообщения от места перекрытия дороги до парка.
P V
Пробки полбеды. Ждём роста заболеваемости ковид. Детей жалко, родители решили устроить им праздник, а дети в итоге надышались в пробках выхлопными газами, зажарились в машине, увидели в парке чужие пятые точки а не салют
Татьяна
В результате призойдет стопроцентная вспышка каронавируса. Как видно по фото — основная масса людей без масок.
тарас ильенко
Вспоминаю этот день во времена СССР, покрайне мере в восьмидесятых годах этот день был обычным днём календаря , как сейчас день парикмахера. Только мама в шутку напомнит , и все дальше как обычный день. Только лет двадцать назад заговорили об этом дне, видать родители которые при СССР были детьми, как-то хотели дать ласку своим детям
Band
Кто нибудь может объяснить какая связь между этим торговым центром который стилизовали под знаменитые архитектурные сооружения и детьми? Парк визуально похож на аутлет на белой даче в Москве и развлечений фантан.. и где собственно озеро? Куда дели одно из двух знаменитых ташкентских водоемов где можно проводить было время около воды.
Максим
На какой поток туристов мы рассчитываем если открытие всего одного парка вызвало такой коллапс