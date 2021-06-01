На улицах Ташкента во вторник образовались длинные пробки. ГУВД столицы сообщило, что это произошло из-за большого количества посетителей мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, и открывшегося накануне парка Magic City.

Было временно ограничено движение автомобилей по следующим улицам:

улица Сеульская — от улицы Фурката до улицы Бунёдкор;

улица Фурката — от улицы Ислама Каримова до улицы Шаршара;

улица Бабура — от улицы Шаршара до улицы Урикзор.

ГУВД Ташкента рекомендовало водителям использовать объездные пути, чтобы избежать заторов на этих участках.

«При посещении Magic City и других развлекательных объектов оставляйте свои автомобили на расстоянии, не мешающем движению других транспортных средств, и посещайте развлекательные объекты пешком», — попросили в управлении.

Фото: соцсети.

Во вторник распространились сообщения о том, что 1 июня в Magic City (бывший Национальный парк) будет салют. ГУВД Ташкента опровергло эту информацию. Салют был там в честь открытия 31 мая.





«Яндекс» оценил загруженность улиц Ташкента на 9 баллов из 10 (7−10 баллов — серьёзные пробки).