На днях Узбекистан получил новую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, доставлено 70 тысяч доз первого компонента вакцины. В апреле в общей сложности Узбекистан получил 100 тысяч доз российского препарата (по 50 тысяч доз первого и второго компонента).

Таким образом, резерв вакцин в стране достиг 4,33 миллиона доз. К настоящему моменту в процессе вакцинации уже использовано более 2 млн доз препаратов, уточнили в министерстве.

Прививать граждан Узбекистана российской вакциной на бесплатной основе начали в конце апреля.

В конце мая «Газета.uz» писала, что Ташкент и Москва договорились о локализации производства российского препарата.