31 мая отмечался Всемирный день без табака, установленный Организацией объединённых наций. По данным Всемирной организации здравоохранения, табачная эпидемия является одной из наиболее серьёзных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире: ежегодно от последствий употребления табака умирает более 8 миллионов человек.

В Узбекистане в апреле 2012 года был введён запрет на употребление табачной продукции (включая насвай) в общественных местах, однако до 2016 года в законодательстве не было прописано штрафа за это нарушение. Требования закона в полной мере не соблюдаются.

«Газета.uz» в небольшой фотоподборке решила показать, как в Республике Корея борются с курением в общественных местах.

В Южной Корее запрещено курить в зданиях государственных учреждений, судах, образовательных учреждениях, объектах размещения туристов, учреждениях социального обеспечения, ресторанах, спортивных учреждениях, офисных зданиях, супермаркетах и т. п. Вся территория таких объектов является зоной для некурящих в соответствии с законом «О продвижении здоровья».

Таблички и знаки о запрете курения самых разных видов и форматов встречаются здесь повсеместно.

Автобусные остановки оснащены предупреждениями о том, что за курение вблизи остановки предусмотрен штраф в 100 тысяч корейских вон (около 90 долларов США).





Курить также запрещено в радиусе 10 метров от станций метро и подземных переходов.

Многие тротуары и пешеходные дорожки оснащены наземными наклейками или плиткой с соответствующим запретом.





Курение запрещено на расстоянии менее 50 метров от школ и 10 метров — от детских садов, а также детских частных образовательных учреждений.









В большинстве многоквартирных и частных домов запрещено курить внутри помещений, включая балконы и туалеты и даже во дворах.





Ниже показана табличка на здании, поясняющая, что в 2008 году данный дом получил звание лучшего жилого дома Сеула, свободного от курения.





Дворы современных жилых домов оснащены специальными кабинками для курения. Аналогичные кабинки можно встретить возле офисных помещений. Аэропорты, кафе и прочие частные и государственные здания также имеют кабинки для курения, отдельные от общих залов.





Общественные парки являются зонами, свободными не только от курения, но и от распития спиртных напитков.





Можно ли сказать, что в Южной Корее невозможно встретить курящего или что их штрафуют на каждом шагу? Нет, курящие встречаются на улицах, однако в большинстве случаев они стараются не причинять неудобств остальным, а если видят, что идёт ребенок, часто отворачиваются или прячут сигареты. Если же человек будет пойман за курение в неположенном месте, вряд ли он сможет избежать большого штрафа — около 90 долларов, как указано выше.





Реклама табачных изделий в Южной Корее возможна только в местах их реализации, а в других местах — с иными серьёзными ограничениями. Кроме того, в рекламе табачной продукции не могут изображаться детские персонажи и женщины.

На упаковках сигарет в этой стране показаны фотографии с последствиями курения. По данным ВОЗ, графические предупреждения о вреде табака доказали свою эффективность.

Одним из эффективных инструментов для сокращения употребления табака считаются налоги: удорожание табачных изделий на 10%, согласно исследованиям, приводит к снижению потребления табака примерно на 4−5%. В Южной Корее, в отличие от Узбекистана, табачные изделия стоят недёшево.