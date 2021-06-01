Modera Towers подходит семьям с детьми благодаря безопасности, комфорту и своей локации. Для прогулки с детьми больше не нужно покидать территорию дома. Достаточно лишь спуститься на 5 и 6 этажи, где будут оборудованы пространства для досуга всех членов семьи. Детские площадки, открытый и крытый бассейны — все это и многое другое сделает прогулки безопасными и комфортными. Частные и государственные детские сады и школы в шаговой близости от жилого комплекса сэкономят время для более приятных занятий, чем дорога и передвижение по городу.





Приобретая квартиру в многофункциональном жилом комплексе Modera Towers, будущие жители получают предчистовую отделку, а также общественные пространства: закрытый и обустроенный двор, расположенный на 6 этаже, фитнес-зону, открытый и крытый бассейны.





Все квартиры до 15 этажа сейчас можно приобрести по более выгодным условиям. Скидка не суммируется с другими акциями и предоставляется при 100-процентной оплате.

Офис продаж работает каждый день с 10:00 до 19:00.

Адрес: ул. Шота Руставели 19/2.

Ориентир: школа №160.

Телефоны: (+998) 94−000−77−77, (+998) 90−032−07−77.

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