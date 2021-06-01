Наступило жаркое лето. Уже невозможно спать по ночам без кондиционера или вентилятора. Большая проблема летом — поддерживать прохладу в доме. В летние дни солнце нагревает крышу и стены. Совсем плохо, если крыша покрыта металлическим листом без дополнительной изоляции. Борьба с источником проблемы, а не с ней самой, не поможет решить ее раз и навсегда.

Допустим, на улице +40, а под крышей воздух прогревается до 70−80 градусов тепла. Жара в доме становится невыносимой и находится в помещении невозможно. Не спасают даже открытые окна — с улицы дует сухой горячий ветер.





Многие пытаются решить проблему, купив кондиционер. Однако, жара от крыши, воздействуя на охлажденный воздух от кондиционера, повышает влажность. Следовательно, в комнате становится душно. Кондиционер работает непрерывно, а счетчик накручивает электроэнергию.

По цепной реакции одна проблема сменяется другой. В итоге наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии или природного газа. Такие затраты «съедают» значительную часть бюджета.





Минеральная вата способна полностью решить проблему. Она значительно снижает затраты на сохранение прохлады в доме. Достаточно покрыть ею крышу и стены здания, и можно забыть о жарком помещении на 50 лет.

Минеральная вата — материал из природного сырья, который уже почти 100 лет широко используется в строительстве благодаря отличным энергосберегающим свойствам и долговечности (более 50 лет). Можно подумать, что этот теплоизоляционный материал используется только от холода. На самом деле минеральная вата обеспечит в доме тепло зимой и прохладу летом. Кроме этого, материал обладает хорошей звукоизоляцией.





Минеральная вата «Эковер» обладает рядом преимуществ:

устойчива к различным химическим воздействиям и сильным ветрам;

обеспечивает противопожарную защиту и комфортный микроклимат;

обладает шумо-, влагозащитными, теплоизоляционными свойствами;

защищает от грызунов;

проста в установке и долговечна;

не вызывает аллергии.

Круглый год продукт помогает защитить дом от жары, сократить использование кондиционеров, тем самым сэкономив электроэнергию и природный газ. Около 60% природного газа потребляется домохозяйствами, большая часть используется для отопления. Такая же ситуация происходит и с электричеством.





Новая продукция «Каркас» подходит для утепления крыши. Она легко устанавливается и не требует чрезмерных затрат времени. Для клиентов в Ташкенте и Ташкентской области запущена бесплатная услуга по утеплению крыши. Этот опыт будет применяться во всех регионах Узбекистана.





В жаркие летние дни стоит утеплить крышу и стены дома экологически чистой, экономичной и шумоизоляционной минеральной ватой «Эковер». Тем самым можно уберечь себя и близких от жары на долгие годы по цене одного кондиционера.

«Эковер» работает, даже когда хозяина нет дома.

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