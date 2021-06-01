Служба государственной безопасности сообщила о нескольких случаях выявления и изъятия наркотиков и психотропных веществ.

В ходе оперативного мероприятия сотрудников управления СГБ по Бухарской области и Государственного таможенного комитета на посту «Янгиабад» Сырдарьинской области был остановлен автомобиль Lacetti, следовавший из Самарканда в Ташкент.

При осмотре автомашины у двух пассажиров, одним из которых был иностранец, обнаружены и изъяты 3,16 кг опия и 35 штук психотропных таблеток.

В ходе доследственной проверки установлено, что они приобрели эти наркотические средства за 15 тысяч долларов у иностранного гражданина, водителя фуры международных грузоперевозок, на автостоянке в Самарканде.

На этой стоянке в салоне фуры было обнаружено и изъято 15 тысяч долларов. Было найдено также 3,96 кг опия, спрятанных в хозяйственной постройке стоянки. Установлено, что наркотические средства афганского происхождения были ввезены в Узбекистан через третьи страны.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного управлением СГБ по Ферганской области, в Дангаринском районе был остановлен автомобиль марки Nexia, ехавший из Ташкента в Коканд. При осмотре авто у трех пассажиров, жителей города Бекабада Ташкентской области, было обнаружено и изъято более 1 кг гашиша.

Наркотическое средство было приобретено за 7000 долларов в Таджикистане и контрабандным путем ввезено на территорию Бекабадского района. Наркоторговцы намеревались реализовать его в городе Коканде, говорится в сообщении.

Житель Ферганского района, 1987 г. р., подобрав 1,36 кг гашиша, переброшенного через проволочное заграждение узбекско-кыргызской границы жителем Кадамжайского района Кыргызстана, спрятал его у себя дома для последующей продажи. В результате оперативного мероприятия наркотики были изъяты.

В Ферганском районе ранее судимый гражданин 1981 г. р. был задержан сотрудниками СГБ при получении от своего односельчанина 1981 г. р. 983 гр гашиша в своем доме. Было также задержано третье лицо 1995 г. р., оказавшее содействие в провозе этих наркотиков из соседней страны. Они были приобретены за 6500 долларов в Кыргызстане.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Наманганской области и областного таможенного управления, на посту на перевале Камчик был остановлен автомобиль Nexia под управлением жителя Намангана, 1987 г. р., двигавшийся из Намангана в Ташкент.

При осмотре салона были обнаружены и изъяты незаконно ввезенные из Кыргызстана сильнодействующие лекарственные препараты — 2800 капсул «Регапена» и 1309 флаконов «Тропикамида».

В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела.