Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая ознакомился с презентацией ряда проектов в области туризма, городской инфраструктуры, промышленности в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства

Один из проектов предусматривает строительство различных объектов инфраструктуры вдоль реки Чирчик. Ранее «Газета.uz»писала, что проект был одобрен по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Зангиатинский районы 29мая 2020 года. Ожидается, что берега реки Чирчик на участке длиной 16 км, протекающей через Бектемирский и Сергелийский районы, будут сужены до 65−80 м. Освободившиеся земельные участки намечено благоустроить иреализовать проект «Дарё бўйи Бизнес сити» с возведением объектов производства, торговли и услуг.

Ожидается, что проект займет территорию протяженностью 16 км — от Ахангаранского шоссе до нового района «Янги хаёт».





Согласно проекту, который презентовал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, планируется сузить русло реки, построить на открывшейся территории современное жилье, создать рекреационные, производственные и сервисные зоны. Будут созданы благоустроенные набережные.





Заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов сообщил, что проект Daryo bo’yi Business City будет реализован в течение двух лет. При этом первый этап в Бектемирском районе планируется завершён в 2021 году.





По его словам, за счёт сужения русла реки на первом участке протяженностью 5 км освобождается около 40 га земли. На открывшейся территории появятся торгово-бытовые комплексы, современные производства, гостиницы, прогулочные зоны.

Согласно презентации, на втором этапе (5 км) планируется построить виллы, на третьем (3 км) — набережный городок, на четвёртом — высокотехнологичные производства и пункты обслуживания.





Общая стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов.

Министр строительства Батыр Закиров заявил, что благодаря этому проекту «водная артерия» города будет приведена в порядок и станет безопасной.

Всего за счёт сужения части берегов реки Чирчик будет высвобождено 400 га земли, которые будут реализованы инвесторам в рамках проекта Daryo bo’yi Business City, рассказывала менеджер по работе с инвесторами дирекции Business City Ирода Уринова. На этой территории также планируется возвести места для отдыха, жилые дома, ТРЦ, школы, фабрики и другие объекты.

«Сегодня уровень воды ниже прежних показателей. Берега реки очень длинные, но, к сожалению, из-за вмешательства человека сейчас они в плачевном состоянии. Видно, что прилегающая территория стала карьером, здесь много машин. Это очень большой вред для экологии, потому что отсюда вывозят природные ресурсы — землю, щебень», — отмечала Ирода Уринова.

На проект по укреплению берегов и сужению русла реки Министерство финансов выделит хокимияту Ташкента беспроцентную ссуду в размере 300 млрд сумов. Погашение средств будет осуществляться за счет реализации инвесторам освободившихся участков.

Отметим, что согласно законодательству изменение русел рек, добыча из них полезных ископаемых и проведение других работ, влияющих на состояние водных объектов, допускается только после получения разрешения органов по экологии и охране природы, водному хозяйству, органов по геологии и минеральным ресурсам.