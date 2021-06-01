В Акалтынском районе Сырдарьинской области у автомобиля Lacetti на ходу взорвался газовый баллон, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, инцидент произошёл 1 июня примерно в 3:40 утра во время движения по трассе «Термез — Ташкент». В результате двое пассажиров погибли, водитель и ещё один пассажир с различными травмами доставлены в районную больницу.

В настоящее время сотрудники областных управлений внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и прокуратуры проводят доследственную проверку.