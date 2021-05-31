Узбекистан стал одной из 29 стран, которые присоединились к кампании «Пока отказаться от табака!» (#CommitToQuit), запущенной Всемирной организацией здравоохранения в преддверии Всемирного дня без табака (31 мая).

Как сообщили в представительстве ВОЗ в Ташкенте, цели кампании — посредством различных инициатив и цифровых инструментов поддержать тех, кто намерен отказаться от табака, создать более здоровые условия, способствующих отказу от табака, путём поддержки решительных мер политики, а также повышение осведомлённости о тактике табачной индустрии.

Представительство ВОЗ и другие учреждения системы ООН в Узбекистане в партнёрстве с Министерством здравоохранения и другими государственными и негосударственными организациями проведут ряд мероприятий в течение следующих 12 месяцев.

На состоявшемся 28 мая онлайн-мероприятии заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова анонсировала начало 100-дневной кампании «100 причин бросить курить», в рамках которой будут проводиться разные мероприятия, направленные на обеспечение доступа к ресурсам для тех, кто пытается бросить курить.

Постоянный координатор ООН в стране Хелена Фрейзер высоко оценила планы властей Узбекистана по созданию более благоприятных условий для людей, которые хотят бросить курить и сделать это безопасно, с надлежащей поддержкой и возможностями.

Обращаясь ко всем структурам, вовлечённых в продвижение здорового образа жизни, Хелена Фрейзер подчеркнула, что «мы все должны стать послами данной кампании».

От употребления табака ежегодно умирает свыше 8 миллионов человек, более 7 миллионов из которых — потребители табака и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.

Согласно данным ВОЗ, во всём мире примерно 39% мужчин и 9% женщин употребляют табак. Самые высокие показатели курения отмечаются в Европе — 26%, причём, согласно прогнозам, если правительства не примут срочные меры, к 2025 году эта цифра снизится лишь на 2%.

Потребителями табака являются 17% молодёжи в возрасте 15−24 лет во всем мире, а в Европейском регионе, куда относится и Узбекистан, курильщиками являются 11,5% девочек и 13,8% мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.

Масштабный мониторинг, проведённый недавно Общественным фондом «Ибн Сино» в Ташкенте и Самарканде, показал, что широкая реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий осуществляется вблизи школ и других общественных мест, привлекая все больше и больше молодых людей к употреблению табака, отмечалось на мероприятии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что у курящих риск развития тяжёлого заболевания COVID-19 и смерти от него на 50% выше. «Поэтому отказаться от табака — это лучшее, что они могут сделать для снижения риска заболевания, вызванного коронавирусом, а также риска развития раковых, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний», — сказал он.

ВОЗ представила разные инструменты для желающих отказаться от табака, включая цифрового медицинского работника Флоренс, помогающего получить консультацию и принять решение по отказу от табака, а также запущенный в мессенджере WhatsApp челлендж «Откажись от табака», где также даются советы о том, как отказаться от табака.

Более 100 причин бросить курить

«Преимущества отказа от табака ощущаются практически сразу. Уже через 20 минут после прекращения курения снижается частота сердечных сокращений. В течение 12 часов уровень монооксида углерода в крови снижается до нормы. В течение 2−12 недель улучшается кровообращение и нормализуется функция легких», — сообщается на сайте ВОЗ.

«В течение 1−9 месяцев уменьшаются кашель и одышка. В течение 5−15 лет снижается риск инсульта до уровня риска у некурящего человека. В течение 10 лет примерно вдвое снижается риск смерти от рака легких по сравнению с риском у курящих людей. В течение 15 лет снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний до уровня риска у некурящего человека», — отмечает организация

ВОЗ приводит ещё более 100 причин бросить курить.