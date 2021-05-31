В течение недели по Узбекистане будет продолжаться преобладание сухой и очень жаркой погоды, сообщает Узгидромет.

Лишь по предгорным и горным районам в отдельные дни, преимущественно ближе к вечеру, и по Ташкентской области вечером 1 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха по большинству областей в течение рабочей недели составит ночью +22…+25 градусов, днём — +37…+39 градусов, по югу и пустынной зоне — +38…+43 градусов.

Такие высокие значения температуры приблизятся, а в некоторых районах превысят абсолютный максимум, отмечают синоптики.

31 мая и 1−2 июня по стране местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с, предупреждает Узгидромет.