В социальных сетях распространились сообщения о том, что за новыми автомобилями UzAuto Motors образовались «многотысячные очереди», а некоторые дилеры возобновили «шапочную систему» и в зависимости от модели и комплектации автомобилей просят от 500 до 2000 долларов.

Согласно данным официального бота UzAutoSanoat, свыше 20 тысяч человек ожидают в очереди автомобиль Lacetti, свыше 6300 — Cobalt, свыше 1500 — Nexia-3, свыше 1600 — Spark и другие.

В компании напомнили, что автомобилестроение во всем мире переживает сложные времена, связанные с глобальным дефицитом полупроводников. Глобальный дефицит микрочипов привел к полной остановке производства ряда крупных автомобильных предприятий.

UzAuto Motors избежала полной остановки заводов, но, тем не менее, наблюдается резкий спад производства, что привело к увеличению сроков поставки новых автомобилей. Об этом компания предупреждала ещё в начале марта.

«На этой почве, пользуясь случаем, со стороны некоторых не чистых на руку субъектов создаются спекулятивные ситуации и совершаются неправомерные действия, против которых АО „Узавтосаноат“ ведет активную борьбу», — говорится в сообщении.

Компания просит обращаться в call-центр по номеру 78 141 77−77 или позвонить на короткий номер 1007 Генеральной прокуратуры, если в процессе покупки автомобиля встречается случай вымогательства или других видов коррупции, связанную отсутствием договоров на покупку той или иной модели автомобиля.