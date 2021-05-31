Производство пресс-форм и штампов набирает свои обороты среди 10 успешно действующих заводов Texnopark. Предприятие по изготовлению пресс-форм и штампов начало свою работу в ноябре 2020 года. Его годовая производственная мощность — 200 единиц.





Главное условие, важное для специалистов завода — техническое задание от заказчика. Конструкторы помогут с визуализацией, разработкой проекта и выполнят заказ в установленные сроки. Texnopark отвечает за качество вне зависимости от материала — будь то металлические или пластмассовые пресс-формы и штампы. На всю продукцию, изготавливаемую на производстве, действует обязательная гарантия. Кроме этого, обеспечивается обслуживание готовых изделий, а также поставка запчастей и комплектующих. Производство пресс-форм и штампов Texnopark обладает сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.





Завод специализируется как на изготовлении различных пресс-форм и штампов и их деталей, так и на высокоточной обработке металла. Вся работа выполняется на оборудовании от ведущих мировых компаний, таких как Sodick (Япония), Istanbul Makina (Турция) и Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co.KG (Германия).

Производство в Texnopark способно выпускать 20 деталей в минуту, в то время как оборудование других производителей выпускает всего 5 деталей за это же время.





Специалисты завода прошли необходимую техническую подготовку в зарубежных компаниях и могут выполнить задания любого уровня сложности. Ведущие конструкторы, программисты электроэрозионных станков и станков ЧПУ обучались на заводах в Турции, а сборщики штампов прошли стажировку в Республике Корея.

Теперь узбекистанские производители и предприниматели могут экономить и время, и деньги. Не нужно искать исполнителя и заказывать пресс-формы и штампы за рубежом, долго ждать выполнения и доставки заказа. Можно получить высокоточные качественные пресс-формы и штампы, произведенные в Texnopark в короткие сроки. При этом имеется возможность вести мониторинг процесса изготовления заказа.





Texnopark стремится соответствовать высоким стандартам качества и уровню обслуживания клиентов. Способствует этому внедрение новейших технологий металлообработки и применение соответствующего программного обеспечения.





В ходе разработки чертежей пресс-форм и штампов специалисты завода используют программное обеспечение таких компаний, как Solidworks, Siemens NX (Unigraphics), Cimatron E, AutoCad, Kompas-3D.

Для анализа используются программы Autodesk Moldflow, AutoForm, SOLIDWORKS Plastics. Также программисты станков применяют программы Solid CAM, WORKNC и Fikus.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−210−20−20.

Телефон сервисного центра: (+998) 71−210−70−70.

Сайт: texnopark.uz

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