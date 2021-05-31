В Тайлакском районе Самаркандской области избили заместителя директора школы №59, который сделал замечание опоздавшему на экзамен старшекласснику, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, 26 мая замдиректора школы А. С. сделал замечание и устно поругал учащегося девятого класса А. Ш. за опоздание на экзамен. После этого ученик вышел из школы, а спустя некоторое время вернулся с двоюродными братьями М. Ш. и С. Ш., которые напали на учителя и нанесли телесные повреждения.

Детали инцидента изданию Kun.uz рассказала директор школы Ноила Камбариддинова, по словам которой, когда А. Ш. ушёл, за ними отправили учителей, чтобы вызвать родителей и вернуть его на экзамен.

«В моём кабинете начали беседовать с отцом А. Ш. В момент, когда ребёнок в присутствии отца извинялся за своё грубое отношение в кабинет зашли двое парней (один из них — двоюродный брат А. Ш.) и набросились на замдиректора», — сказала Камбариддинова. Она добавила, что когда молодые люди прижали А. С в угол и начали избивать, разбилось стекло шкафа, а осколок порезал его спину.

«Сколько ещё будет продолжаться неуважение к преподавателю? Учителю приходится терпеть не только непризнание, невежество ученика, но и угрозы его родителей и близких. Пока нас будут так упрекать, наш авторитет никогда не поднимется», — сказал пострадавший, который в настоящее время проходит амбулаторное лечение дома.

По данному факту Следственный отдел при ОВД Тайлакского района возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие, говорится в сообщении прокуратуры Самаркандской области.