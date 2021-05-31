Спортсменка Сабина Ташкенбаева завоевала первую для Узбекистана лицензию на Олимпийские игры в Токио по художественной гимнастике на Кубке мира в Пезаро (Италия), сообщил Национальный олимпийский комитет.

Гимнастка успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило ей второе место в общем рейтинге.

Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118 очков). Все три спортсменки получили путёвки на токийскую Олимпиаду.

Впереди гимнасток Узбекистана ждёт чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.

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