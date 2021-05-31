Пришло время изменить представление о летней жаре. Наступающий сезон больше не будет раскаленным, знойным и душным благодаря новым кондиционерам Samsung WindFree. Прохлада без ветра и сквозняков — об этом мечтает каждый с приходом жары. И компания Samsung мастерски реализовала эту мечту в жизнь.

При создании новых моделей сплит-систем использована инновационная технология охлаждения WindFree. Кондиционеры, которые в июне выходят на рынок Узбекистана, сочетают в себе стильный дизайн, удобный режим работы и низкое энергопотребление. Ночью вы даже не услышите, как работает устройство и будете наслаждаться спокойным и комфортным сном.

Прохлада без ветра с технологией WindFree

Каждому знакомо некомфортное ощущение струи холодного воздуха, под которую случайно попадаешь в магазине, офисе или квартире. В жару такой направленный поток воздуха низкой температуры может быть опасен для здоровья. Поэтому компания Samsung разработала технологию WindFree — теперь прохлада максимально комфортная, без ощущения резкого холода на коже.





Кондиционер Samsung рассеивает воздушный поток через 23 тысячи микроотверстий. Помещения любой площади охлаждаются равномерно, без холодных зон, в которых было бы некомфортно отдыхать или работать. К несомненным плюсам данной технологии можно отнести следующие возможности:

Автоматическое охлаждение AI. Режим работы подбирается в автоматическом режиме самим устройством с учетом условий: влажность, температура, площадь помещения. Режим «Спокойный сон». В ночное время система автоматического контроля температуры поддерживает оптимальную атмосферу для сна и отдыха. Быстрое охлаждение. По сравнению с предыдущими моделями, сплит-система AR9500T оснащена вентилятором большего диаметра (на 15%), более широкой площадью забора воздуха (на 18%), более широкими заслонками (на 31%). Прохладный воздух рассеивается еще дальше, еще равномернее. Автоочистка. Трехступенчатая система самоочистки удаляет влагу, продувает воздух, предотвращает скопление бактерий и запахов.

Кондиционер Samsung WindFree — новое экономичное решение

В целях экономии электроэнергии в сплит-системе AR9500T установлен цифровой инверторный компрессор с неодимовыми магнитами и глушителем. При тихой эксплуатации он обладает увеличенным рабочим ресурсом. Сокращение энергопотребления в режиме WindFree достигает 77%, а это существенная экономия для бюджета.





Для контроля работы устройства можно использовать собственный смартфон и мобильное приложение SmartThings. Вы экономите время, управляя системой в любом месте дома в одно касание. Для этого необходимо задать параметры системе искусственного интеллекта, она предложит оптимальные настройки и создаст в доме комфорт вне зависимости от температуры за окном.

Samsung шагает в ногу со временем

Благодаря внедрению инновационных решений от Samsung, покупатель получает функциональный, экономичный и стильный кондиционер:

воздушный фильтр Easy Filter Plus легко извлекается и очищается. Антибактериальное покрытие фильтра защищает от воздушных загрязнений;

бесшумная работа обеспечивается низкоскоростным охлаждением WindFree;

вентилятор из материала DuraFin обладает антикоррозийными свойствами;

рабочие характеристики теплообменника улучшены;

конденсатор защищен от ржавчины;

технология Triple Protector Plus предупреждает скачки электроэнергии и гарантирует стабильную работу.

Кондиционер AR9500T представлен в двух вариантах с разными показателями мощности:

AR12ASHCBWKNER;

AR18ASHCBWKNER.

Новые модели будут доступны покупателям Узбекистана совсем скоро.

Подробнее с возможностями и техническими характеристиками кондиционера WindFree можно познакомиться по ссылке.

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