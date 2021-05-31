В Узбекистане впервые объявили предварительные минимальные потребительские расходы, которые будут служить для определения черты бедности по итогам опроса 10 тысяч домохозяйств до конца года. «Газета.uz» рассказывает, как измеряются уровни бедности в мире и Узбекистане, в чём особенность национальной черты бедности, как её рассчитывали и почему важно внедрение этого показателя.

Как определяют бедность

Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Для определения черты бедности используют уровень располагаемого дохода (зарплата, прибыль, доход от сельского хозяйства, государственные трансферты, пенсии и другое) или потребления (продовольствие е и непродовольственные товары и услуги), ниже которого человек считается бедным.

В условиях Узбекистана предпочтительнее выбрать показатель потребления, поскольку множеству людей до сих осуществляет деятельность в неформальном секторе и сельском хозяйстве.

Экономист Всемирного банка Уильям Зейтц указывал, что большинство стран на национальном уровне используют собственное определение понятия «бедность». Правительства делают это частично по той причине, что значение данного термина значительно отличается в различных обществах. Но это также связано с тем, что материальные условия в разных странах неодинаковы. Затраты на удовлетворение базовых потребностей человека зависят от множества факторов. Например, особенностей структуры питания населения, социальных норм и экономического устройства в отдельно взятых странах.

Уильям Зейтц подчеркнул, что международный показатель черты бедности (1,9 долларов на человека в день по Паритету покупательской способности 2011 года), применяемый Всемирным банком, совсем не то же самое, что национальная черта бедности, которую устанавливают каждая страна.

По его словам, международный показатель черты бедности устанавливается для сравнения между странами. Для этого Всемирный банк рассматривает страны с самым низким доходом в мире или регионе и изучает, какая у них черта бедности.

«Этот показатель ни в коем случае не устанавливается в качестве указания стране, какая черта бедности должна быть в ней. Когда вы берёте самые бедные страны, у них черта бедности определяется на очень низком уровне. Всемирный банк берёт среднее значение среди самых бедных стран. Для Узбекистана эта черта является слишком низкой, потому что Узбекистан — не бедная страна. Это линия уже неактуальная для Узбекистана», — заявил он.

Данный показатель обычно повышается в денежном эквиваленте по мере роста благополучия в стране. По мере того как страны становятся богаче, они становятся более амбициозными и устанавливают более высокие стандарты для сокращения бедности.

Для частичного восполнения данного пробела Всемирный банк ввёл классификацию бедности по уровню доходов, дополняющую понятие «международный показатель уровня бедности». Основной подход в этом случае такой же — уровень доходов граждан основан на значении национальной черты бедности в странах, входящих в одну из четырёх групп: страны с низкими доходами (1035 долларов или менее на человека в год), доходами ниже среднего (1036−4045 долларов в год), доходами выше среднего (4046−12535 долларов в год), и высокими доходами (12536 долларов или более в год).

В результате Узбекистан входит в число стран с уровнем доходов ниже среднего, где установлено пороговое значение бедности в размере 3,2 доллара на человека в день. Это значение пересчитывается с учётом ППС, а не просто конвертируется в сумы по курсу Центрального банка.

Коэффициент пересчета паритета покупательной способности — это количество единиц валюты, необходимое для покупки того же количества товаров и услуг на внутреннем рынке, которое доллар США способен купить в Соединенных Штатах. Согласно коэффициенту пересчёта на основе ППС, стоимость жизни в Узбекистане довольно низкая по сравнению со многими государствами мира. Другими словами, большинство товаров и услуг в стране являются относительно дешёвыми.

Национальная черта бедности

Для измерения уровня бедности в Узбекистане решено использовать минимальные потребительские расходы (МРП), которые учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах.

Экономист Всемирного банка Уильям Зейтц считает, что у метода МРП множество сильных сторон. Показатель основан на фактических данных и принимает во внимание реальные условия жизни людей и домохозяйств в Узбекистане, заявил он. По его словам, Этот подход следует международным стандартам, методам и нормам определения черты бедности, но при этом его результаты принимают во внимание специфику и контекст Узбекистана.

Показатель рассчитывался исходя из целей и задач:

по внедрению ориентировочного показателя для определения целевой (таргет) группы населения, нуждающейся в материальной и иной социальной поддержке государства;

использования минимальных потребительских расходов для определения черты бедности и учета реальных потребительских свойств и нужд населения в целевой группе;

повышения эффективности и адресности задач, а также мер, определенных в стратегии и программах по борьбе с бедностью, наряду с осуществлением их постоянного мониторинга.

Пилотное обследование 5400 домохозяйств, отобранных из всех регионов страны в 2020 году при поддержке Всемирного банка, было проведено в качестве эксперимента по расчёту минимальных потребительских затрат.

При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на десять групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 440 тысяч сумов на человека (с учетом изменения цен в текущем году).

Для завершения эксперимента по расчету минимальных потребительских расходов в 2021 году Государственный комитет по статистике совместно со Всемирным банком проведёт опрос 10 тысяч домохозяйств. По результатам данных опросов до конца текущего года планируется утвердить методологию расчёта минимальных потребительских расходов и опубликовать её пересчитанную сумму.

Как рассчитывали национальную черту бедности

При расчёте национальной черты бедности важно, чтобы показатель не был слишком завышенным или заниженным. Если определить его на высоком уровне, то, по мнению представителей Минэкономразвития и сокращения бедности, это приведёт к следующим последствиям:

Ограничение финансовых и экономических возможностей. Доля теневой экономики остаётся на высоком уровне — лишь 5 миллиона из примерно 11 миллиона человек, занятых в экономике, платят подоходный налог;

Отрицательное влияние на экономическую активность населения (поощрение иждивенческого настроения);

Макроэкономический дисбаланс (негативное влияние на макроэкономическую стабильность через канал инфляции);

Поощрение теневой экономики и неформальной занятости;

Повышенное давление социальных выплат на госбюджет.

Если определить показатель на низком уровне, то государство не сможет определить целевой (таргет) группы населения, нуждающейся в материальной и иной социальной поддержке государства. Из-за чего показатель не будет объективным индикатором проводимой социальной политики страны.

Уильям Зейтц также отмечает, что важно определить черту бедности на соответствующем уровне.

«И вопрос о „правильном уровне“ неотделим от того, как она используется. Цель определения черты бедности — сосредоточить внимание государства на людях, наиболее нуждающихся в помощи», — сказал он.

Так, если черта бедности установлена слишком низко, существует риск, что не будет сделано достаточно для борьбы с серьезными лишениями, которые испытывают наиболее нуждающиеся слои населения. В тоже время, черта бедности, как правило, не используется для определения уровня комфортности жизни или образа жизни так называемого «среднего класса», отметил экономист Всемирного банка.

«Если её все же используют подобным образом, это может привести к отвлечению внимания и ресурсов от нужд людей, которые в большей степени, чем другие члены общества нуждаются в помощи. По этой причине команда правительства, работающая над определением черты бедности, очень тщательно сопоставляла результаты с установившейся практикой в других странах мира», — рассказал специалист.





Он также отметил, что объявленная черта бедности (не менее 440 тысяч сумов на человека в месяц) несколько выше, чем в странах с аналогичным уровнем доходов, что и в Узбекистане.

«Это означает, что она более амбициозная по своему характеру, чем в вышеназванной группе стран, и что правительство ставит перед собой достаточно высокие цели. Однако, важно, чтобы черта бедности не была статичной и соответствовала меняющимся обстоятельствам. Это означает, что она должна расти вместе с ценами и стоимостью жизни в стране», — подчеркнул Уильям Зейтц.

По его мнению, особое внимание в данном случае следует уделить наиболее значимым товарам, на которые тратится бюджет бедных слоёв населения, включая продукты питания и предметы первой необходимости.

Формула расчёта минимальных потребительских расходов





На первом этапе при содействии Всемирного банка проводился опрос среди 5400 домохозяйств (в 2021 году планируется довести это число до 10 тысяч).

На втором — домохозяйства по сумме потребительских расходов делятся на десять 10-процентных групп (децили). Если в первой группе (самой низкой) расходы на человека составляли — 217,7 тысяч сумов, то в 10-й группе — 1,7 млн сумов.





На третьем — первые три дециля отбираются в качестве референтной группы для определения минимальных расходов.





На четвёртом — определяется стоимость потребления 1 ккал на человека.

На пятом — минимальные продовольственные расходы рассчитываются через умножение 1 ккал на 2200.





На шестом — определяется коэффициент Энгельса для каждого домохозяйства из референтной группы, то есть рассчитывается доля продовольственных продуктов к общим расходам.

На седьмом — определяются минимальные потребительские расходы через соотношение коэффициента Энгельса минимальным продовольственным расходам.

Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Илхом Норкулов подчеркнул, что показатель в 440 тысяч сумов предварительный, и он относится к лицам из таргетированной группы, которые проживают в условиях бедности, а не ко всему населению.





«Например, если взять одну семью из 6 человек в селе, а не в центре Ташкента, Ташкентской области и других областных центров. Родители и четверо детей. Значит, минимальные потребительские расходы этой семьи составляет 2 млн 640 тысяч сумов. Обычно в таких семьях работает один человек. Если учесть 3−4 дня выходных и время проведения с детьми, то средний доход этой семьи должен составлять 100 тысяч сумов в день. Это на самом деле не маленькая сумма. Если взять семью из пяти человек (трое детей), то этот показатель составляет около 80−90 тысяч сумов», — заявил он.

Почему это важно

Концептуальная основа определения национальной черты бедности:

национальная черта бедности должна соответствовать целям социальной политики страны и служить их достижению.

этот показатель следует пересматривать в соответствии с социально-экономическим развитием страны и учитывать периодические изменения цен.

метод расчёта национальной черты бедности должен быть практически полезным и теоретически обоснованным.

этот показатель должен разрабатываться в соответствии с показателями уровня бедности и благосостояния.

Экономист Всемирного банка Уильям Зейтц отметил, что применение черты бедности на практике позволяет правительству определять и поддержать лиц из числа бедных слоёв населения, которые ранее не были отнесены к данной категории и не получали какую-либо помощь.

Во-вторых, этот показатель увеличивает возможности для людей из группы бедных слоев навсегда покончить с бедностью. Частично этому способствуют программы социальных выплат нуждающимся.

«Однако, если мы посмотрим на международный опыт, еще одним очень важным фактором устойчивого сокращения бедности является создание рабочих мест и повышение заработной платы работников. Особенно важно обеспечить доступность этих опций для наиболее уязвимых и изолированных групп населения», — сказал специалист.

Вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявил, что «о правильности минимальных потребительских расходов можно спорить долго, но внедрение этого показателя станет первым, историческим шагом вперёд». До конца года планируется провести изучение уже среди 10 тысяч семей, что позволит ещё точнее определить минимальные потребительские расходы. Изменение показателя ожидается в пределах 25%.

По его словам, «определение планки будет очень полезным, государство будет стремиться к ней». Снижение уровня бедности будет происходить за счёт экономического роста и повышения ВВП на душу населения.

«Наша цель его повышать. А в условиях Узбекистана с растущим населением, преимущественно молодым, у нас темпы роста должны быть выше, чем у других», — сказал вице-премьер.

Министр финансов Тимур Ишметов считает, что введение этого показателя позволит обеспечить справедливость в части выполнения государством своих обязательств и функций по охране социально уязвимых слоёв населения.

«В дальнейшем это может стать и станет вектором, который определяет экономическую политику страны. Потому что при определении экономической политики, акцентов, конечно же, будут необходимы глубокий анализ, точные данные и самое главное — повышение благосостояния людей, о котором забывают многие чиновники. Если взять все показатели — рост производства, ВВП, инфляция и другие, то отдельно они не несут глубокий смысл. Эти показатели вместе служат в качестве индикаторов для улучшения жизни людей», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что просто экономического роста недостаточно, польза от него должна охватить все слои населения.