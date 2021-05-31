За жестокое обращение с животными теперь может быть назначен не только штраф, но и арест, а также исправительные работы и лишение свободы. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 28−29 мая одобрил соответствующие поправки в законодательство.

Ужесточаются санкции по статье 111 (Жестокое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности:

«Жестокое обращение с животными, то есть истязание их или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, — влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, либо совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, в присутствии несовершеннолетнего или повлекшее гибель либо увечье животных, — влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток".

Сейчас санкция накладывается только за жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного, — штраф от 1 до 3 БРВ. За повторное правонарушение или за его совершение в присутствии несовершеннолетнего — штраф от 3 до 5 БРВ.

Согласно поправкам, одобренным Сенатом, в Уголовный кодекс вводится новая статья 202−1 (Жестокое обращение с животными):

«Жестокое обращение с животными, то есть истязание их или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, повлекшее их гибель либо увечье, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, — наказывается штрафом от 25 до 50 БРВ или обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 1 года либо ограничением свободы до 6 месяцев или лишением свободы до 6 месяцев».

Отметим, что проект с этими поправками в административное и уголовное законодательство в ноябре прошлого года вынесла на обсуждение Генеральная прокуратура. С инициативой по подготовке предложений выступило Общество защиты животных «Mehr va oqibat».

«Сегодня мы сделали огромный шаг в построении сильного гражданского и гуманного общества. Впереди еще много работы и совершенствование законодательства в этой сфере залог постепенного решения проблемы жестокого обращения с животными. Мы благодарим президента, представителей Генеральной прокуратуры и законодательной власти нашей страны за понимание существующей проблемы и принятие данного законопроекта», — прокомментировал председатель исполнительного комитета «Mehr va oqibat» Тимур Арипов.

На стадии обсуждения проект статьи, которую планировалось ввести в Уголовный кодекс, выглядел несколько иначе. В частности, она не содержала условия административного взыскания. Уголовное наказание могло быть назначено в случае гибели или увечья животного. Кроме того, предлагалось усиливать уголовное наказание в случае совершения такого преступления: группой по предварительному сговору / с распространением информации в СМИ и интернете / в отношении двух и более животных / в присутствии несовершеннолетних / в отношении животных, внесенных в Красную книгу.

Поправки в законодательство обретут законную силу после подписания президентом Узбекистана.