В социальных сетях распространилась информация об убийстве женщины на молитвенном коврике («жойномоз»), якобы совершённым её невесткой в Алтынкульском районе Андижанской области. По запросу «Газеты.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о деталях инцидента.

По данным ведомства, в совершении данного преступления подозревается гражданин М. Э. (1977 г. р.) из махалли «Марказ» Алтынкульского района. Он является супругом бывшей невестки убитой М. Эргашевой (1942). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В ходе следствия установлено, что 14 апреля примерно в 17:40 между М. Э. и проживавшей с ним на одном доме М. Эргашевой возникла ссора, причиной которой стал вопрос разделения участка. М. Э. ударил женщину кетменем по голове, от полученных травм она скончалась, говорится в сообщении.

Согласно судебно-химической экспертизе, в крови подозреваемого обнаружено содержание 1,5% этилового спирта, сообщили в Генпрокуратуре.

15 апреля М. Э. был задержан и заключён под стражу. Сам подозреваемый в своих показаниях указал, что женщина вышла из дома с кетменем и начала кричать, что её избивают. «Он подумал, что она всё равно заявит о нападении, выхватил у неё кетмень и ударил один раз по голове», следует из материалов дела.

В свою очередь, очевидец заявил, что М. Э. поссорился с мастерами, которые работали в том доме, выбежал за ними, увидев на улице М. Эргашеву, ударил кетменем по голове. Когда он пытался дальше преследовать рабочих, находившиеся рядом мастера скрутили ему руки и передали сотрудникам органов внутренних дел.

Следствие по уголовному делу ведётся Следственным отделом при ОВД Алтынкульского района.