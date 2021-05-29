«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов прохладительных напитков.

Освежающий «Мохито»





Потрясающий, летний, освежающий коктейль «Мохито», который можно приготовить дома. Мохито — это сочетание холодной сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты.

Фруктово-ягодный компот

Компот— полезный и вкусный напиток особенно актуален в жаркие дни. Но есть небольшие тонкости, которые нужно учитывать при приготовлении этого напитка.

Бананово-молочный коктейль





Порадовать детей можно вкусным и полезным молочным коктейлем. Понадобится всего три ингредиента, блендер и хорошее настроение.

Клубничный «Мохито»





Клубничный «Мохито» — это замечательный вариант классического мохито с красочной ноткой спелой клубники. Отличается восхитительным ягодным вкусом и легко готовится дома.

Милкшейк «Орео»





Рецепт одного из самых популярных молочных напитков — милкшейк «Орео». Нежный коктейль с кусочками печенья оценят и взрослые, и дети.

Клубнично-мятный лимонад





Клубничный лимонад с мятой порадует и своим вкусом, и ароматом, и красивым видом — ведь яркие бокалы всегда создают праздничный настрой.

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