Сенат Олий Мажлиса на пятнадцатом пленарном заседании в пятницу отклонили закон, предусматривающий предусматривающий новые меры ответственности в сфере оборота оружия и боеприпасов к нему, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Сенатор, член Комитета по вопросам обороны и безопасности Фарход Бокиев выступил с отчётом и объяснил, почему документ необходимо отклонить.

Новый закон предусматривает поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административной ответственности (КоАО). В частности:

Статья 248 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за незаконное изготовление, ремонт, приобретение, ношение, хранение, провоз, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, а также боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Уголовного кодекса устанавливает ответственность за незаконное изготовление, ремонт, приобретение, ношение, хранение, провоз, перевозка, пересылка или огнестрельного оружия, а также боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Статья 185 КоАО устанавливает ответственность за стрельбу из огнестрельного оружия с нарушением установленного порядка.

«Это означает, что в обоих случаях использование и стрельба означают одно и то же, что может привести к проблемам в будущей судебной практике или выборочному применению норм», — заявил сенатор.

По мнению сенатора, если установить ответственность за незаконное применение огнестрельного оружия по статье 248 УК, то в дальнейшем наряду с преступлениями (умышленное убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, убийство или угроза применения насилия, хулиганство), которые совершены с применением огнестрельного оружия, находящегося в законном владении, это приведёт к дополнительной квалификации.

Фарход Бокиев заявил, что по вышеуказанной причине необходимо пересмотреть статью 248 УК.

Кроме того, в статье 249 УК определяется уголовная ответственность за нарушение правил оборота огнестрельного оружия, пневматического охотничьего оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 миллиметров, пневматического спортивного оружия с дульной энергией свыше 3 джоулей, холодного клинкового оружия (охотничьи ножи, охотничьи стилеты, кинжалы, рапиры, шпаги и сабли) метательного оружия (луки, арбалеты и копья), повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия.

Сенатор считает, что статья 249 УК в новой редакции повторяет деяния, предусмотренные статьей 248 УК.

«Такая ситуация создаст путаницу и трудности в применении норм в судебной практике», — сказал он.

Более того, статьей 185−3 КоАО установлена административная ответственность за незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Узбекистана (вступил в силу 5 ноября). По этой причине Фарход Бокиев предложил также пересмотреть статью 249 УК.

В статью 185 КоАО законом вносятся изменения, предусматривающие административную ответственность за стрельбу и применение оружия с нарушением установленного порядка. Однако статья 9 закона «Об оружии» устанавливает ограничения на оборот оружия по территории страны, но не налагает ограничения или запреты на стрельбу из оружия.

«В диспозиции этой статьи также непонятно прописаны термины «стрельба из оружия с нарушением установленного порядка в местах, отведённых для стрельбы, а также применение оружия с нарушением установленного порядка в местах, отведенных для применения оружия. Здесь не уточняется, что подразумевается под «установленным порядком» и кто его устанавливает. Хорошо известно, что только установленное законом ограничение или обязательство может быть основанием для установления ответственности по закону», — подчеркнул сенатор.

Предлагаемая статья 220 КоАО также предусматривает административную ответственность за реализацию физическим лицам, перевозку, коллекционирование и экспонирование оружия должностными лицами государственных органов, имеющих право на использование служебного оружия и боевых припасов к нему.

Фарход Бокиев считает целесообразным установить ответственность только за нарушение правил хранения, ношения и использования для юридических лиц со специальными служебными задачами и должностных лиц госорганов, имеющих право на использование служебного оружия и боевых припасов к нему. По его словам, статью 220 КоАО необходимо концептуально пересмотреть.

Фарход Бокиев.

Сенатор сообщил, что инициаторы законопроекта не проанализированы проблемы, возникшие при исполнении, применении норм закона «Об оружии», регулирующего отношения, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему.

По итогам проведённых на местах изучений выявлен ряд системных проблем. Так, до сих пор не утверждён перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Хотя существуют медицинские ограничения на владение гражданином огнестрельным оружием, злоупотребление спиртными напитками, наркотиками не являются препятствием для получения соответствующего разрешения, отметил член Комитета по вопросам обороны и безопасности.

Кроме того, отсутствуют также механизмы периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям, обращения внимания на лиц, проживающих с ними, страдающих психическими заболеваниями, злоупотребляющих спиртные напитки, наркотики.

При этом общегосударственный порядок не установлен для объектов, доступ к которым запрещён с огнестрельным охотничьим оружием, а также пневматическим и оружием для самообороны.

«Эти факты, в свою очередь, могут привести к различным негативным последствиям. В качестве примера можно привести произошедшие в последние годы в странах мира негативные случаи, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему, в том числе недавний печальный случай в школе Казани в России», — указал Фарход Бокиев.

Сенатор считает целесообразным провести комплексный анализ проблем, возникающих в сфере, изучить в дальнейшем вопрос о коренном совершенствовании действующего закона «Об оружии» и других законодательных норм, и только после этого устанавливать меры ответственности в Уголовном кодексе, Кодексе об административной ответственности.

В начале апреля «Газета.uz» сообщала, что Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности рассматривает внесение поправок в законодательство об оружии, где есть «правовой пробел». Сенатор Фарход Бокиев отмечал, что функции госконтроля за оборотом оружия и боеприпасов планируется передать от Национальной гвардии органам внутренних дел, а также ввести ответственность за незаконный оборот неогнестрельного оружия.

Президент подписал закон «Об оружии» в июле 2019 года, который устанавливал «правовые рамки, жёсткие правила и требования в отношении оборота оружия и его использования».