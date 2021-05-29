На пятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 29 мая одобрен закон «О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан» (ГСБП), сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Принятие документа была обоснована несколькими факторами, в частности, регулированием деятельности службы, созданной в январе 2018 года, закрытыми постановлениями главы государства, а также отсутствием открытых нормативно-правовых документов.

Кроме того, ГСБП является специально уполномоченным органом, который для обеспечения безопасности охраняемых лиц проводит «правовые, организационные, охранные, режимные, оперативно-розыскные, инженерно-технические и другие мероприятия». При этом отдельные аспекты оперативно-служебной деятельности ГСБП оказывает прямое воздействие на права и законные интересы физических и юридических лиц, отмечается в сообщении.

К примеру, во время работы на объектах и прилегающих к ним территориях, где будут присутствовать охраняемые лица и проводиться охранные мероприятия, а также на соответствующих маршрутах к этим объектам служба ограничивает свободное передвижение, строительные работы и реконструкции, трудовую деятельность организаций, привлечённых для оказания услуг, и другие действия.

Кроме того, на заседании говорилось об отсутствии конкретного порядка применения огнестрельного оружия сотрудниками ГСБП, а также сотрудниками правоохранительных органов и других силовых структур, привлечённых к работе службы.

Исходя из этого, закон о госслужбе безопасности президента должен урегулировать следующие моменты:

общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности для разъяснения и правильного применения их содержания;

категория охраняемых лиц;

статус, основные задачи, права и обязанности ГСБП, вопросы её сотрудничества с другими государственными органами;

порядок формирования личного состава ГСБП, статус, права и обязанности военнослужащих;

отдельные аспекты прохождения настоящей военной службы сотрудниками ГСБП, организация присвоения им военных званий и профессиональной подготовки;

гарантии правовой и социальной защиты сотрудников ГСБП;

вопросы обеспечения сотрудников ГСБП служебными удостоверениями, жетонами и военной одеждой;

подробные условия и порядок применения сотрудниками ГСБП силы, специальных средств, холодного и огнестрельного оружия;

порядок контроля деятельности ГСБП.

Документ прокомментировал только председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов, который подчеркнул «соответствие закона международно-правовым нормам».

Государственная служба безопасности президента была образована в феврале 2018 года. В августе 2019 года полномочия Службы государственной безопасности по охране президента, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в Узбекистан были переданы ГСБП.

В декабре 2020 года службу возглавил Алишер Усманов, работавший заместителем председателя СГБ. На этом посту он сменил Баходира Ташматова, который стал заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.