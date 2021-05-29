Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 28 мая одобрил закон о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В ходе обсуждения закона сенаторы подчеркнули, что ратификация конвенции позволит создать в Узбекистане дополнительные гарантии обеспечения защиты прав инвалидов, послужит ориентиром для совершенствования законодательства, а также усилит ответственность госорганов в части социальной защиты инвалидов и обеспечения для них равных возможностей.

Принятие конвенции позволит унифицировать национальную систему социальной защиты инвалидов с передовыми международными стандартами, а также укрепить в обществе социально-правовой подход к инвалидности, говорится в сообщении.

Конвенция состоит из 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и множества других.

Сенаторы отметили, что, ратифицировав конвенцию, Узбекистан берёт на себя международные обязательства по совершенствованию инфраструктуры (приспособление жилых и общественных зданий, транспорта, целого ряда услуг), а также формированию нравственно-духовных ориентиров, предполагающих искоренение среди населения предубеждений и стереотипов.

Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов 27 февраля 2009 года, однако она до сих пор оставалась нератифицированной. Представители неправительственных организаций инвалидов в течение долгого времени неоднократно напоминали о важности ратификации этого документа.

В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о кардинальном совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью. Документом было поручено осуществить практические меры по подготовке к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

В январе текущего года в Узбекистане вступил в силу новый закон «О правах лиц с инвалидностью».