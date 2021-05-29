27 мая состоялась глобальная онлайн-конференция Acer «Взгляните на будущее по-новому». Компания усилила линейки портативных ультрабуков, профессиональных ноутбуков и геймерского оборудования.

Также компания объявила о запуске Acer Earthion — инициативы по созданию экологичного будущего. Первым продуктом этого направления стал ноутбук Acer Aspire Vero.





Корпус и клавиатура модели выполнены из переработанного пластика, а для печати графических элементов коробки используются соевые чернила. Благодаря процессору Intel Core одиннадцатого поколения, накопителю в 1 ТБ и функции подавления шума, Acer Aspire Vero отлично подходит для работы и развлечений.

Ультратонкий Acer Swift X: создан для профессиональных нагрузок

Acer Swift X в цельнометаллическом корпусе подойдет представителям творческих профессий. Его вес составляет всего 1,39 кг, толщина — 17,9 мм, время автономной работы — 17 часов. Впервые ноутбук этой линейки получил дискретную графику, которая обеспечивает высокую производительность, не загружает процессор и память и не замедляет процессы при работе с ресурсоемкими программами.

Также инновации коснулись системы охлаждения: клавиатура с воздухозаборником на 8−10% увеличивает отвод тепла, а пластина у вентилятора на 5−10% улучшает циркуляцию воздуха.

TravelMate Spin P6: надежный и легкий попутчик

Линейку TravelMate дополнил трансформер TravelMate Spin P6 со стилусом и сенсорным дисплеем. Ультратонкий (16,8 мм) и легкий (1 кг) ноутбук поддерживает до 20 часов автономной работы. Эта модель придется по душе людям, которые проводят много времени на совещаниях и за аналитикой. Поворачивающийся на 360 градусов экран удобен для заметок, рисования, демонстрации презентаций, подписания контрактов и обмена видео. Два динамика обеспечивают чистоту звука во время видеоконференций, а комплект из четырех микрофонов улавливает голос на расстоянии двух метров.





TravelMate P6 оснащен сканерами отпечатков пальцев и инфракрасными веб-камерами для распознавания лица. Технология Acer User Sensing определяет присутствие человека перед ноутбуком и может как разблокировать систему для владельца, так и заблокировать при виде постороннего пользователя.

Обновление ConceptD: процессоры Intel Core одиннадцатого поколения

Линейка для профессиональных создателей контента пополнилась моделями ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro, созданными для 2D- и 3D-проектирования. Дисплей в 16 дюймов с соотношением сторон 16:10 против распространенных 16:9 позволяет просматривать и редактировать дорожки без необходимости скрывать панель задач или сворачивать окна предварительного просмотра.





Искусственный интеллект помогает в рендеринге, редактировании 8K и работе с ресурсоемкими приложениями. В целях безопасности ноутбуки ConceptD оснащены сканерами отпечатков пальцев.

Новинки для геймеров

Компания представила обновленные ПК Predator Orion и Nitro Gaming, геймерские мониторы Predator и новые модели линеек Predator Triton и Helios.

Predator Triton 500 SE — рабочий ноутбук для профессионалов, которые любят игры. Его легко носить в рюкзаке и играть в перерывах. Модель поддерживает до 12 часов автономной работы, а высокоскоростное хранилище предоставляет достаточно места для игр, видео, таблиц.

Predator Helios 500 — геймерский ноутбук с запасом мощности для игр следующего поколения.

Революционные технологии Acer

В финале конференции Acer анонсировала революционную технологию SpatialLabs — перенос изображения с экрана в трехмерное пространство.





Рендеринг в режиме реального времени и стереокамера проецируют объект за пределы дисплея, чтобы пользователь мог рассмотреть его со всех сторон. Технология работает на ноутбуках ConceptD.

Все новинки глобальной конференции Acer 2021 можно посмотреть на YouTube.

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