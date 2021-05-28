Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков принял делегацию Украины во главе с мэром города Хмельницкого Александром Симчишиным, сообщила пресс-служба областной администрации.

По итогам встречи хоким Намангана Гофурджон Джамалов и Александр Симчишин подписали соглашение о побратимстве между двумя городами.

Помимо экономических отношений между Наманганом и Хмельницким планируется сотрудничество вузов, обмен студентами и предоставление стипендий, говорится в сообщении.

«В соответствии с соглашением стороны будут развивать сотрудничество между организациями и учреждениями бизнеса, легкой промышленности, науки, культуры, здравоохранения, образования, социальных дел, спорта, молодежи, туризма и охраны окружающей среды в своих городах», — отметил в своем посте на Facebook Александр Симчишин.

Кроме того, добавил он, стороны ранее совместно разработали дорожную карту межрегионального и двустороннего сотрудничества, установлены партнерские отношения с производителями текстиля в Намангане, а также в сфере сельского хозяйства.