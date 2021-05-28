Бизнес-омбудсман изучил ситуацию вокруг демонтажа рекламных конструкций в Ташкенте, сообщила его пресс-служба.

Как сообщала ранее «Газета.uz», в столице с 8 апреля проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «было дано сверху». Предприниматели назвали незаконными действия властей, поскольку баннеры срезают без решения суда. Предприниматели сферы рекламы разметили на билбордах обращение к президенту с просьбой о помощи.

«По предварительным данным демонтаж принадлежащих предпринимателям рекламных конструкций осуществляется на основании решения кенгаша народных депутатов города Ташкента от 27 марта 2021 года № 323 / 37−6 „О регулировании размещения наружной рекламы в городе Ташкенте“», — говорится в сообщении бизнес-омбудсмана.

Уполномоченный по правам предпринимателей выяснил, что при подготовке проекта решения не была проведена правовая экспертиза в органах юстиции в соответствии с требованиями статей 21 и 22 закона «О нормативных правовых актах».

«В связи с этим в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан было направлено заключение о необходимости оценки законности вышеуказанного решения Кенгаша народных депутатов города Ташкента и оказании практического содействия в его пересмотре в рамках полномочий», — резюмируется в сообщении.

Ранее в Антимонопольном комитете заявили, что половина рекламных конструкций в столице не соответствует требованиям. АМК призвал все стороны строго соблюдать требования законодательства.