Приватизация государственных активов и трансформация государственных предприятий станут одними из условий для увеличения экономического роста и ВВП на душу населения. Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров 27 мая на международном форуме «Трансформация и приватизация государственных предприятий: новый этап экономических реформ».

«Перед нами стоят большие задачи по увеличению экономического роста, росту ВВП на душу населения. И одним из условий, драйверов реализации задач, стоящих перед нами, мы видим приватизацию государственных активов и трансформацию государственных предприятий», — заявил он.

Правительство поставило цель по увеличению ВВП на душу населения с нынешних 1700 долларов до 2500 долларов к 2025 году и до 4200 долларов к 2030 году. Для необходимы высокие и стабильные темпы роста экономики в 6−7% в год.

Джамшид Кучкаров отмечал, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу достичь роста ВВП в 2021 году на уровне 6%.

Вице-премьер напомнил, что глава государства подписал указ «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» от 27 октября 2020 года и указ «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов» от 11 февраля 2021 года.

Справка: ВВП надушу населения определяется делением общего его объема в текущих ценах на среднюю численность населения страны за определенный период времени. Средняя численность постоянного населения Узбекистана составила: в 2018 году — 32,9 млн человек, 2019 году — 33,5 млн человек, 2020 году -34,2 млн человек.

По данным Госкомстата, в 2020 году ВВП на душу населения в реальном выражении снизился на 0,3% против роста на 3,8% в 2019 году и на 3,6% в 2018 году.

В 2017 году произошло резкое снижение ВВП на душу населения из-за либерализации валютного рынка и обесценивания курса сума по отношению к доллару почти в два раза. Источник: Всемирный банк (2010−2019) и Госкомстат (2020).

Рейтинг по параметру Номинальный валовой внутренний продукт на душу населения за 2019 год. Источник: Всемирный банк.

В начале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что ВВП Узбекистана за пять лет планируется увеличить до 100 млрд долларов.

«ВВП за последние полтора года вырос с 44 до 58 млрд долларов. Это большой результат. В ближайшие пять лет мы хотим довести показатель ВВП до 100 млрд долларов… Мы 100 раз посчитали — есть все возможности, они и были», — сказал он.