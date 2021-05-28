Instagram
Telegram
29 и 30 мая
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
«Дни культуры Японии», открытые лучные бои в клубе Hero Sports, выставки, творческие мастер-классы, скидки и другие мероприятия последних выходных этой весны.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
Лучшие фильмы о путешествиях: отправляемся в тур, не выходя из дома
«Форсаж 9»
«Гнев человеческий»
«Коп на драйве»
«Ага»
Город
Фестиваль «Соко» в поддержку приютов для бездомных животных
«Дни культуры Японии»
Международный турнир по танцевальному спорту
Открытие сезона в бассейне Aleks
График открытых лучных боев в клубе Hero Sports
реклама
Выставки
Выставка «В ожидании Данко…»
Художественная выставка «Нарисуй мне песню»
Выставка «Взгляд из Рима»
Лекции и выставка «Вакф»
реклама
Знания
Творческие мастер-классы в «Мастерской»
Game Club в Alif Education
Лекция о профессии 3D-специалиста
Лекции о профессии веб-программиста
Afisha.uz
Ангелы Муйнака: открытие персональной выставки Сарвиноз Касимовой
Вручение премии «Бренд года 2020»
Обзор фильма «Форсаж 9»
Обзор на фильм «Коп на драйве»
В чем качать тело к отпуску: 6 необходимых вещей
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2021 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram