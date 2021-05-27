Испанский футбольный клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2020−2021, обыграв в решающей игре английский «Манчестер Юнайтед». Исход финала, который проходил в польском Гданьске, решила серия пенальти с 22 ударами.

Счёт в матче открыли испанцы — на 29-й минуте нападающий Жерар Морено замкнул передачу со штрафного удара. В начале второго тайма «дьяволы» сравняли — после удара Маркуса Рэшфорда мяч отскочил к уругвайскому форварду Эдинсону Кавани, который пробил с линии вратарской. В основное время игры голов больше не было, матч перешёл в дополнительное время, а затем — к серии пенальти.

Обе команды нанесли по 11 ударов — у «Вильярреала» никто не допустил ошибку, в составе «Юнайтед» не забил только вратарь Де Хеа. Это стоило команде титула и позволило испанскому клубу впервые в истории стать победителем Лиги Европы.

Победа в турнире обеспечила «Вильярреалу» прямое попадание в Лигу чемпионов, несмотря на завершение чемпионата Испании на седьмом месте. Главный тренер команды Унаи Эмери, который трижды становился обладателем кубка вместе с «Севильей», в четвёртый (рекордный) раз стал сильнейшим в Лиге Европы.

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