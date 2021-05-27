В этом году подходит к завершению программа президента о пяти инициативах по созданию условий для воспитания и образования молодежи. Масштабы организованных в рамках программы мероприятий показали, насколько большое внимание уделяется поддержке и развитию молодежи в нашем обществе.

Страховая компания Kafolat Hayot является социально-ответственной и осознает важность поддержки тех, кто в этом нуждается. Поэтому она организовала масштабную благотворительную акцию.

Жизнь детей с нарушением слуха отличается от жизни обычных детей. Их обучают в специализированных школах-интернатах, и программа обучения в них отличается от обычной. Поэтому дети с нарушением слуха учатся на год дольше остальных. В Узбекистане на данный момент функционирует 17 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей.





Чтобы дети могли заниматься интересными им видами деятельности, страховая компания Kafolat Hayot решила помочь одной из таких школ. В акции поучаствовали все филиалы. Сотрудники страховой компании своими силами собрали средства для благотворительности и закупили на них спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности и сладости. Все это было решено направить ученикам школы-интерната №106 для детей с нарушением слуха.





Вручение подарков состоялось 21 мая. Дети радостно встретили представителей страховой компании, с любопытством разглядывая пакеты с подарками. Ее сотрудники пообщались с учителями и учениками в процессе раздачи подарков. Ребята постарше с интересом рассматривали спортивную форму, мячи и прочий инвентарь. Ученики младших классов с восторгом разбирали восковые мелки и раскраски. Детям хотелось скорее опробовать все в деле.

Получив подарки, школьники хором поблагодарили сотрудников страховой компании Kafolat Hayot. Их глаза светились восторгом. Теперь у ребят будет больше возможностей проводить свободное время за любимым видом досуга. Любой знак внимания способен порадовать и дать возможность почувствовать заботу других людей.





Страховая компания Kafolat Hayot образована в 2018 году постановлением президента Республики Узбекистан от 09.10.2017 г. № ПП-3317 «О мерах по совершенствованию деятельности АО „Страховая компания Кафолат“» в целях оказания комплексных услуг по страхованию жизни и с учетом перспектив развития данной отрасли в Узбекистане.

Страховая компания действует на основании лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан SF № 00251 от 27 августа 2019 года. Она осуществляет страховую деятельность по всем классам отрасли страхования жизни, а также по первому и второму классу отрасли общего страхования.

Страховая компания Kafolat Hayot планирует и в будущем активно участвовать в организации подобных акций, ведь так важно помогать тем, кто в этом нуждается.

Следить за деятельностью страховой компании можно на сайте и в социальных сетях.

Сайт: kafolathayot.uz/

Facebook: fb.com/kafolathayot.uz/

Instagram: @sk_kafolathayot_uz

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