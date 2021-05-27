Продукция европейского бренда Home&You хорошо знакома покупателям сети магазинов Credit Asia. Можно с уверенностью сказать, что она зарекомендовала себя с хорошей стороны. Именно по этой причине было принято решение подарить столице фееричное событие — 1 июня свои двери для клиентов откроет фирменный магазин Home&You.

На сегодняшний день бренд Home&You насчитывает более 150 филиалов по всему миру, потому что продукция этого бренда по праву ценится за оригинальность стиля. Находясь в магазине, покупатели откроют целый мир предметов интерьера и товаров для дома, где каждый элемент декора обладает неповторимым дизайном. Здесь всегда царит атмосфера праздника и комфорта.





Вся продукция бренда делится на несколько зон: гостиная, кухня, столовая, спальня и ванная комната. И в каждой из них представлено множество коллекций, выполненных в разных стилях, на любой вкус и бюджет.





Если в преддверии праздника приходится ломать голову над подарком, то в магазине Home&You можно подобрать оригинальные подарки для близких. Тут можно найти коллекционную посуду из керамики и фарфора, стекло, декоративные вазы, статуэтки, подсвечники, ароматические диффузоры и свечи, текстиль для ванной и спальни, товары для гардероба, косметику, декоративные предметы для ванной комнаты и туалетные принадлежности, а также товары для детей и многое другое.





В магазине Home&You покупатель ощутит себя особенным гостем в удивительном мире элегантных товаров для дома, праздничной атмосферы, оригинальных подарков и стильных предметов интерьера.





Магазин откроется 1 июня и будет работать с 9:00 до 21:00.

Адрес: ул. Амира Темура, 3, магазин Credit Asia.

Ориентир: напротив Алайского базара.

На правах рекламы.



