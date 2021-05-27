Министерство транспорта Узбекистана сообщило о создании комиссии для изучения инцидента с самолётом египетской авиакомпанией FlyEgypt, который при взлёте пролетел над центром Ташкента.

Ночью 26 мая жители столицы услышали громкий звук двигателей низко летящего самолёта Boeing 737 (SU TMG).

Борт, выполнявший рейс Ташкент-Каир, «совершил неверный манёвр» во время вылета из аэропорта, сообщили в Минтрансе.

В министерстве создана комиссия, которая изучает инцидент в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Узбекистане, утвержденными постановлением Кабинетом министров от 27 декабря 2000 года.

Эксперты, с которыми говорила «Газета.uz» сразу после инцидента, предполагали, что пилот мог допустить ошибку или был вынужден совершить манёвр по погодным условиям.