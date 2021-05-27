В Самаркандской области задержаны граждане, обещавшие подготовить для двух молодых людей фальшивые документы об обучении в одном из вузов Казахстана, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Сотрудники городских отделов департамента и Службы государственной безопасности по Каттакургану установили, что гражданин Б. Т. пообещал некому Ш. подготовить через своих знакомых документы, подтверждающие учёбу его брата и племянника в казахстанском вузе с сентября 2020 года. Он был задержан при получении 4200 долларов.

По его показаниям оперативные мероприятия были продолжены. При получении от Б. Т. 3000 долларов задержали гражданина М., работающего начальником отдела Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

По данному факту возбуждено и передано в прокуратуру уголовное дело по статьям 28 (виды соучастников преступления), 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.