Компания J-United Group должна возместить деньги посетителям парка «Ашхабад» из-за недостоверной информации в рекламе. Об этом сообщило Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана.

По данным агентства, в декабре 2020 года в Facebook-сообществе «Потребитель.уз» была опубликована жалоба потребителя на деятельность парка, который «не предоставил в праздничные новогодние дни — 25−27 декабря — тех условий, которые были обещаны в новогодней рекламе».

Агентство при проверке ситуации усмотрело признаки нарушения прав потребителей и норм законодательства о защите прав потребителей, а именно «ввод в заблуждение посетителей парка неточными и неполными сведениями, указанными на рекламном баннере парка».

Согласно статье 6 закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им услугах.





Комиссия Агентства по защите прав потребителей выдала предписание J-United Group возместить автору поста и другим потребителям причиненный материальный ущерб в виде денег (только за вход).

Администрация парка, не согласившись с решением и выданным предписанием, обратилась в суд. 17 мая Ташкентский межрайонный суд по административным делам постановил оставить в силе решение агентства. Таким образом, J-United Group должна исполнить выданное предписание.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, единственным учредителем J-United Group, зарегистрированной в августе 2002 года, остаётся хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.





В январе «Газета.uz» сообщала, что Джахонгир Артыкходжаев также является учредителем в компаниях Dream Production (100%, аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории), Vedanta Production (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Ekzotella (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Sky Wind Systems (100%, производство приборов бытовой электроники), Techno Profil (100%, аренда и управление нежилыми помещениями) и «Узгазлойиха» (34,47%). Однако на сегодняшний день он указан учредителем только в компаниях Ekzotella и Techno Profil из этого списка.