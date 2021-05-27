Компания Bizning Uylar Development приступила к реализации масштабного проекта коммерческой недвижимости — торгового квартала Alfraganus. Торговый комплекс расположен в центре Мирабадского района вдоль трассы Фергана Йули и занимает территорию свыше 110 тысяч кв. м.

Помещения проекта — это одно- и двухэтажные строения с разноформатными торговыми зонами. Предпринимателей ждут 14 типов фасадного оформления, способных подчеркнуть концепцию продвигаемого бизнеса. Alfraganus — это возможности для развития и организации различных сфер предпринимательства: розничной торговли, точек общественного питания, сферы услуг, развлечений и прочего.





Первый этап реализации проекта подразумевает сдачу и введение в эксплуатацию более половины объектов торгового квартала. Через 10 месяцев 262 помещения будут доступны для активного использования. Компания предлагает не только широкий выбор коммерческих объектов, но и возможность приобрести готовый арендный бизнес с помещением и долгосрочным арендатором. Высокорентабельный арендный бизнес является одной из популярных и безопасных в плане финансовых рисков сфер инвестиционных вложений. Уже через 10 месяцев инвестиции владельца начнут приносить гарантированный доход.





На этапе активного строительства компания предлагает специальные гибкие условия и предложения на покупку выгодной коммерческой недвижимости. Международные специалисты в области недвижимости из компании Knight Frank определили процент капитализации проекта на момент его сдачи в 30%. Сейчас подходящее время, чтобы совершать покупки по выгодным и привлекательным ценам — до старта проекта остается всего 10 месяцев, каждый из которых будет увеличить стоимость будущего объекта.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

На правах рекламы.