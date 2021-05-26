С 16 апреля по 14 мая текущего года под эгидой Маркетинговой ассоциации Узбекистана жители страны выбирали бренд 2020 года в 24 категориях. В этом году потребители впервые могли проголосовать и за лучшую страховую компанию, чей сервис, услуги и маркетинговые мероприятия больше всего их удовлетворили.





По итогам конкурса большинство голосовавших выбрали брендом прошедшего года среди страховых компаний «Узбекинвест». Тем самым компания доказала, что она является ведущим игроком страхового рынка Узбекистана не только по финансовым результатам, но и популярности среди населения и по качеству предоставляемых страховых услуг.

Также за значительный вклад в развитие маркетинговой и страховой сферы страны и долгосрочное партнерство с Маркетинговой ассоциацией Узбекистана компании «Узбекинвест» присвоена номинация «Лидер страхового рынка Узбекистана 2020 года».

Команда «Узбекинвест» благодарит всех клиентов и партнеров за доверие и поддержку, которая и помогла компании стать брендом 2020 года.

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