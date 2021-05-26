Кенгаш Сената Олий Мажлиса на заседании 25 мая одобрил предложение о поэтапном выделении средств из республиканского бюджета Узбекистана на компенсации ущерба предпринимателям Сырдарьинской области, нанесенного прорывом Сардобинского водохранилища.

Правительственная комиссия в апреле рассчитала размер средств, необходимых для компенсации ущерба, нанесенного бизнесу, специализирующемуся в сфере рыболовства, животноводства и птицеводства, а также для строительства и ремонта ирригационных и мелиоративных сетей. Сумма составила 126 млрд сумов.

В сообщении также отмечается, что пострадавшим от техногенной катастрофы жителям Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов была оказана необходимая помощь.

«Члены Сената также выезжали на место происшествия, чтобы изучить ситуацию на основании обращений субъектов предпринимательства, граждан. Этот вопрос Сенатом Олий Мажлиса взят на постоянный контроль», — говорится в сообщении.

Напомним, прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области произошел 1 мая 2020 года. В конце июля Генеральная прокуратура назвала причины техногенной катастрофы — ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.